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«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов из-за погоды и технических перебоев

Автор:
Олег Панфилович
Дата:

Videvo

«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов из-за погодных условий и технических перебоев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, задерживаются поезда:

  • № 274 Одесса — Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
  • № 82 Киев — Ужгород (3 часа 40 минут);
  • № 136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа 10 минут);
  • № 49 Киев — Трускавец (2 часа)
  • № 791 Кременчуг — Киев (1 час 40 минут);
  • № 12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);
  • № 108 Одесса — Ужгород (1 час);
  • № 38 Запорожье — Киев (1 час);
  • № 26 Одесса — Рахов (40 минут);
  • № 11 Львов — Одесса (40 минут).

«Укрзалізниця» извинилась перед пассажирами за задержки и попросила следить за обновлением информации.

  • В Донецкой области ограничение движения поездов, введенное 28 августа из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских боевиков «ДНР» возле станции Авдеевка, продлили до 3 сентября.