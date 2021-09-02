«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов из-за погоды и технических перебоев

«Укрзалізниця» сообщила о задержке ряда поездов из-за погодных условий и технических перебоев.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, задерживаются поезда:
- № 274 Одесса — Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- № 82 Киев — Ужгород (3 часа 40 минут);
- № 136 Белгород-Днестровский — Черновцы (2 часа 10 минут);
- № 49 Киев — Трускавец (2 часа)
- № 791 Кременчуг — Киев (1 час 40 минут);
- № 12 Одесса — Львов (1 час 10 минут);
- № 108 Одесса — Ужгород (1 час);
- № 38 Запорожье — Киев (1 час);
- № 26 Одесса — Рахов (40 минут);
- № 11 Львов — Одесса (40 минут).
«Укрзалізниця» извинилась перед пассажирами за задержки и попросила следить за обновлением информации.
- В Донецкой области ограничение движения поездов, введенное 28 августа из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских боевиков «ДНР» возле станции Авдеевка, продлили до 3 сентября.