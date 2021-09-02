У Німеччині залізничники почали пʼятиденний страйк — рух поїздів буде скорочено на 75%

Німецька профспілка машиністів GDL в ніч на 2 вересня оголосила пʼятиденний страйк, який скоротить рух поїздів далекого прямування в Німеччині на 75%. Вантажні перевезення частково «стали» в середині дня 1 вересня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Страйк став третім з початку серпня, але буде найдовшим. У червні GDL оголосила про провал тривалих переговорів про поліпшення умов праці — залізничний оператор Deutsche Bahn, який постраждав від повеней і кризи у звʼязку із пандемією, пропонував підвищення заробітної плати залізничникам у два етапи — на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року. Профспілка на пропозицію не погодилася.

1 вересня Deutsche Bahn запропонував поступове підвищення зарплати на 3,2%, одноразову виплату до 600 євро і зменшення тарифного договору з 40 місяців до 36. Профспілка відкинула пропозицію і почала страйк.

Оператор на час страйку сподівається зберегти близько 25% рейсів дальнього слідування і 40% рейсів міських поїздів.