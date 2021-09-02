В Україні за добу 2,4 тисячі нових COVID-хворих, вакцинували — 119 тисяч

В Україні за минулу добу, 1 вересня, виявили 2 477 нових хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Києві (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) і Одеській (139) областях. У лікарні потрапили 787 людей, а померли від ускладнень 44 українці.
Вакцинували за добу 119 022 людини. Першу дозу отримали 38 353 особи, а другу — 80 669 людей. Всього в Україні повністю вакцинували 3 906 070 людей.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.
- Найближчим часом Україна отримає від США інноваційні ліки проти коронавірусу на $20 млн.