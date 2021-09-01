Папа Римський Франциск помилково процитував Путіна замість Меркель, критикуючи втручання Заходу в ситуацію в Афганістані

Як повідомляє агентство dpa , під час радіоінтерв’ю іспанській радіостанції COPE Франциск похвалив Меркель як одну з «найвидатніших особистостей у міжнародній політиці», після цього навів цитату, вважаючи, що це сказала Меркель.

Папа Римський Франциск засудив втручання Заходу у справи Афганістану , цитуючи, як він думав, канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Насправді слова належали президенту Росії Володимиру Путіну.

«Потрібно припинити безвідповідальну політику з навʼязування власних цінностей іншим і спроби збудувати демократію в інших країнах за чужими лекалами, не враховуючи історичні, національні, релігійні особливості, повністю ігноруючи традиції, за якими живуть інші народи», — заявив Папа.

Зазначимо, Путін виголосив цю заяву під час візиту Меркель до Москви 20 серпня.

Наразі Ватикан не прокоментував переплутану цитату.