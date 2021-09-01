Папа Римский Франциск ошибочно процитировал Путина вместо Меркель, критикуя вмешательство Запада в ситуацию в Афганистане

Как сообщает агентство dpa , во время радиоинтервью испанской радиостанции COPE Франциск похвалил Меркель как одну из «самых выдающихся личностей в международной политике», после этого привел цитату, считая, что это сказала Меркель.

Папа Римский Франциск осудил вмешательство Запада в дела Афганистана , цитируя, как он думал, канцлера Германии Ангелу Меркель. На самом деле слова принадлежали президенту России Владимиру Путину.

«Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы», — заявил Папа.

Отметим, Путин произнес это заявление во время визита Меркель в Москву 20 августа.

Пока Ватикан не прокомментировал перепутанную цитату.