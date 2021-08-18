Папа Римский призвал людей вакцинироваться против COVID

Папа Франциск обратился к верующим с призывом сделать прививку от COVID-19, заявив, что вакцины могут положить конец пандемии.

Об этом он сказал в видеообращении, сделанном от имени некоммерческой американской группы Ad Council и коалиции общественного здравоохранения COVID Collaborative, пишет Reuters.

«Благодаря Божьей благодати и труду многих у нас теперь есть вакцины, которые защищают нас от COVID-19. Они дают нам надежду на прекращение пандемии, но только в том случае, если они будут доступны для всех, и если мы будем работать вместе», — подчеркнул Папа.

Дело в том, что вакцины от коронавируса в основном широко доступны только в богатых странах, но недоверие и нерешительность по поводу недавно разработанных вакцин привели к тому, что люди просто отказываются прививаться, что делает их особенно уязвимыми на фоне распространения штамма «Дельта». Тем временем бедные страны по-прежнему не имеют доступа к крупномасштабным поставкам вакцин.