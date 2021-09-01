Паралімпійські ігри в Токіо: легкоатлетка Москаленко виборола золоту медаль і встановила світовий рекорд

Легкоатлетка Анастасія Москаленко здобула золоту медаль Паралімпійських ігор, встановивши новий світовий рекорд у штовханні ядра (F32).
Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.
Як зазначається, Москаленко штовхнула ядро на 7,61 метра, побивши рекорд, встановлений її суперницею — полькою Розою Козаковською (7,37).
На третьому місці — росіянка Євгенія Галактіонова (6,8).
До цього Москаленко також отримала срібну медаль — за метання булави.
- Україна опустилася на шосту сходинку в медальному заліку Паралімпіади в Токіо. Команда виборола 75 нагород — 17 золотих, 35 срібних і 23 бронзові медалі.
- Раніше український атлет Максим Крипак здобув свою третю золоту медаль на Паралімпійських іграх — 2020.