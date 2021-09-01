Паралимпийские игры в Токио: легкоатлетка Москаленко завоевала золотую медаль и установила мировой рекорд

Легкоатлетка Анастасия Москаленко завоевала золотую медаль Паралимпийских игр, установив новый мировой рекорд в толкании ядра (F32).

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Токио в Twitter.

Как отмечается, Москаленко толкнула ядро на 7,61 метра, побив рекорд, установленный ее соперницей — полькой Розой Козаковской (7,37).

На третьем месте — россиянка Евгения Галактионова (6,8).

До того Москаленко также получила серебряную медаль — за метание булавы.