Украинский паралимпиец отказался фотографироваться с россиянами на пьедестале

Украинский паралимпиец Игорь Цветов после церемонии награждения отказался от совместного фото с россиянами.

Об этом пишет «Суспільне».

Украинский бегун занял второе место на дистанции в 100 метров. Он уступил россиянину Дмитрию Сафронову, а на третьем месте также оказался представитель Российского паралимпийского комитета — Артем Калашян.

После вручения медалей россияне делали общее фото на пьедестале и пригласили к себе украинца, но тот отстранился от них. В итоге они сфотографировались вдвоем без Цветова.