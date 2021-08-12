Украинская легкоатлетка Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: В этом не было никакой политической позиции

Украинская легкоатлетка, 19-летняя Ярослава Магучих, впервые прокомментировала свое фото с россиянкой Марией Ласицкене после финала соревнований на Олимпийских играх в Токио. Из-за этой фотографии ее раскритиковали соцсети.
Свою позицию она озвучила во время общения с журналистами после прибытия в аэропорт «Борисполь» в четверг, 12 августа.
«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее», — сказала Магучих.
Отметим, что Магучих на Олимпиаде завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, россиянка Ласицкене — золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что и вызвало возмущение. Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене — капитан Вооруженных сил России. В соцсетях пользователи сразу разделились на несколько лагерей: одни объясняли такой поступок «эмоциями после медали», другие говорили, что спорт — вне политики (так говорили и в Национальном олимпийском комитете), третьи — что не надо забывать о войне с Россией.
Через несколько дней после этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у нее запланирована беседа с Магучих после ее возвращения из Токио: «Украинские спортсмены на международных соревнованиях должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война». Министр спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Магучих просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой. Спортсменку поддержали в этой ситуации, в частности, олимпийский чемпион по борьбе и нардеп Жан Беленюк и мэр Днепра Борис Филатов (Магучих родом из этого города). Они призвали не травить ее.
- Ярославе Магучих — чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении (2021), чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет).
- Украинскую сборную представляли 153 спортсмена, что было самым малым количеством атлетов на Летней Олимпиаде в истории независимой Украины. В целом Украина получила 19 олимпийских медалей — 1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это лучше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио (11 медалей), но меньше, чем на всех остальных. В медальном зачете сборная Украины заняла 44 место. В нем страны расположены по количеству полученных золотых медалей. В то же время в зачете по общему количеству медалей Украина оказалась на 16 месте.