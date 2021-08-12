Украинская легкоатлетка Магучих впервые прокомментировала фото с россиянкой: В этом не было никакой политической позиции

Украинская легкоатлетка, 19-летняя Ярослава Магучих, впервые прокомментировала свое фото с россиянкой Марией Ласицкене после финала соревнований на Олимпийских играх в Токио. Из-за этой фотографии ее раскритиковали соцсети.

Свою позицию она озвучила во время общения с журналистами после прибытия в аэропорт «Борисполь» в четверг, 12 августа.

«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее», — сказала Магучих.

Отметим, что Магучих на Олимпиаде завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, россиянка Ласицкене — золотую. Позже появилось фото, как они обнимаются, что и вызвало возмущение. Магучих является младшим лейтенантом ВСУ, а Ласицкене — капитан Вооруженных сил России. В соцсетях пользователи сразу разделились на несколько лагерей: одни объясняли такой поступок «эмоциями после медали», другие говорили, что спорт — вне политики (так говорили и в Национальном олимпийском комитете), третьи — что не надо забывать о войне с Россией.

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Через несколько дней после этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что у нее запланирована беседа с Магучих после ее возвращения из Токио: «Украинские спортсмены на международных соревнованиях должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война». Министр спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Магучих просто не сдержала эмоций, когда фотографировалась с российской спортсменкой. Спортсменку поддержали в этой ситуации, в частности, олимпийский чемпион по борьбе и нардеп Жан Беленюк и мэр Днепра Борис Филатов (Магучих родом из этого города). Они призвали не травить ее.