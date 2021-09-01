Украинец Крипак завоевал свое третье золото на Паралимпиаде в Токио

Украинский атлет Максим Крипак завоевал свою третью золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.
Об этом сообщается в Twitter соревнований.
«Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. Золото у Максима Крипака из Украины», — говорится в сообщении. Серебро в этом заплыве завоевал нидерландец Бас Таккен, бронзу — Томас Галлахер из Австралии. Всего в Токио Крипак взял пять медалей.
Украина опустилась на шестое место в медальном зачете. В активе украинцев 71 медаль — 16 золотых, 34 серебряные и 21 бронзовая.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.
- За очередной игровой день, 31 августа, Украина завоевала 13 медалей, из которых три — золотые.