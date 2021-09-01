Економіка Індії почала стрімко відновлюватись після локдаунів

Економіка Індії у другому кварталі почала відновлюватись рекордними темпами. На цей же період припав спалах коронавірусу, однак слабші обмеження дозволили підвищити економічну активність. Про це повідомляє BBC та Bloomberg. Валовий внутрішній продукт (ВВП) виріс на 20,1% у другому кварталі (з квітня по червень), якщо порівнювати з аналогічним періодом 2020 року. Тоді економіка Індії скоротилася на 24%. Такий тип відновлення економіки називають V-подібним — різкий спад, а потім різке зростання.

Загалом у другому кварталі 2021 року фіксували зростання в різних секторах економіки. У торгівлі, готельному і транспортному секторах воно склало 34,3%, в будівництві — 68,3%. Агропромисловий комплекс виріс на 4,5%, промисловий — на 49,6%.