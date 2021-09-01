Экономика Индии начала стремительно восстанавливаться после локдаунов

Экономика Индии во втором квартале начала восстанавливаться рекордными темпами. На этот же период пришлась вспышка коронавируса, однако слабые ограничения позволили повысить экономическую активность.

Об этом сообщает BBC и Bloomberg.

Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 20,1% во втором квартале (с апреля по июнь), если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Тогда экономика Индии сократилась на 24%. Такой тип восстановления экономики называют V-образным — резкий спад, а затем резкий рост.