Экономика Индии начала стремительно восстанавливаться после локдаунов

Экономика Индии во втором квартале начала восстанавливаться рекордными темпами. На этот же период пришлась вспышка коронавируса, однако слабые ограничения позволили повысить экономическую активность.
Об этом сообщает BBC и Bloomberg.
Валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 20,1% во втором квартале (с апреля по июнь), если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Тогда экономика Индии сократилась на 24%. Такой тип восстановления экономики называют V-образным — резкий спад, а затем резкий рост.
Всего в втором квартале 2021 года фиксировали рост в различных секторах экономики. В торговле, гостиничном и транспортном секторах он составил 34,3%, в строительстве — 68,3%. Агропромышленный комплекс вырос на 4,5%, промышленный — на 49,6%.
Высокие темпы вакцинации от коронавируса позволили людям вести привычный образ жизни и сократить убытки в сфере услуг, а производственные показатели оказались выше, чем ожидалось, что способствовало рекордным темпам роста. Хотя Индия и является крупнейшей экономикой Азии, она все еще остается меньшего уровня, чем до пандемии.
- По состоянию на 1 сентября в Индии полностью провакцинировали от коронавируса 146 миллионов человек — это чуть больше 10% населения.
- В Индии резкий рост заболеваемости коронавирусом начали фиксировать 5 апреля. Страна по общему количеству случаев в мире уступает только США, где зарегистрировали более 39 миллионов больных. Индийские власти на фоне вспышки приостановили экспорт препарата «Ремдесивир» и одобрили российскую вакцину «Спутник V».