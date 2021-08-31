Суд залишив генерала Павловського й очільника «Кузні на Рибальському» під вартою

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському та голові правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі, підозрюваним у справі щодо продажу неякісної військової техніки для ЗСУ.

Відповідне рішення суд ухвалив 31 серпня.

Згідно з ухвалою, Павловський та Шандра перебуватимуть під вартою до 28 вересня.

За підрахунками Державного бюро розслідувань, посадовці завдали державі збитків понад 475 мільйонів гривень.

Адвокати заявили, що оскаржуватимуть це рішення.