Суд залишив генерала Павловського й очільника «Кузні на Рибальському» під вартою

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід ексзаступнику міністра оборони Ігорю Павловському та голові правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі, підозрюваним у справі щодо продажу неякісної військової техніки для ЗСУ.
Відповідне рішення суд ухвалив 31 серпня.
Згідно з ухвалою, Павловський та Шандра перебуватимуть під вартою до 28 вересня.
За підрахунками Державного бюро розслідувань, посадовці завдали державі збитків понад 475 мільйонів гривень.
Адвокати заявили, що оскаржуватимуть це рішення.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони, деяким посадовцям Міноборони та голові правління заводу «Кузня на Рибальському» через постачання неякісної військової техніки.
- Ідеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Посадовці знали, що завод не зможе виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що не має проєктів з виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Посадовці все одно внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера, знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» і заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.
- Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 мільярда гривень.