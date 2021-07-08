«ЄС» назвала Зеленського замовником справи щодо очільника «Кузні на Рибальському» та генерала Павловського

Партія «Європейська солідарність» назвала судовий процес над колишнім заступником міністра оборони Ігорем Павловським та головою правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерієм Шандрой «політично вмотивованим злочином влади, який вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України».
Про це йдеться у заяві партії.
Щодо Павловського, то у «ЄС» заявляють, що за час його роботи у Міноборони (2015 — 2019 роки) у Збройні Сили України поставили рекордну кількість зразків озброєння та військової техніки, яку використовують захисники на суходолі і в Військово-Морських Силах.
«І за це його намагаються засудити не лише в Росії, що можна зрозуміти, але й в Україні, що в голові просто не вкладається», — наголосили у Порошенка.
«Європейська Солідарність» також обурена і рішенням Печерського суду арештувати Шандру.
Партія називає замовником цієї справи президента Володимира Зеленського, виконавцем — заступника керівника його Офісу Андрія Смирнова, а заявником Андрія Портнова (колишній заступник голови Адміністрації президента за правління Віктора Януковича).
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони Ігорю Павловському та ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерію Шандрі за постачання неякісної військової техніки. 7 липня суд арештував Шандру із правом на заставу у 443 млн гривень.
- Ідеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Чиновники були в курсі, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.