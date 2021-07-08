«ЄС» назвала Зеленського замовником справи щодо очільника «Кузні на Рибальському» та генерала Павловського

Партія «Європейська солідарність» назвала судовий процес над колишнім заступником міністра оборони Ігорем Павловським та головою правління заводу «Кузня на Рибальському» Валерієм Шандрой «політично вмотивованим злочином влади, який вписується в кампанію із дискредитації та цькування захисників України».

Про це йдеться у заяві партії.

Щодо Павловського, то у «ЄС» заявляють, що за час його роботи у Міноборони (2015 — 2019 роки) у Збройні Сили України поставили рекордну кількість зразків озброєння та військової техніки, яку використовують захисники на суходолі і в Військово-Морських Силах.

«І за це його намагаються засудити не лише в Росії, що можна зрозуміти, але й в Україні, що в голові просто не вкладається», — наголосили у Порошенка.

«Європейська Солідарність» також обурена і рішенням Печерського суду арештувати Шандру.

Партія називає замовником цієї справи президента Володимира Зеленського, виконавцем — заступника керівника його Офісу Андрія Смирнова, а заявником Андрія Портнова (колишній заступник голови Адміністрації президента за правління Віктора Януковича).