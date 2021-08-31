Українські прикордонники отримали спеціальні планшети для перевірки COVID-сертифікатів

Українські прикордонники отримали спеціальні планшети для перевірки цифрових коронавірусних сертифікатів.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

«Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням «SafeBorder». Воно передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його приналежності відповідній особі під час перетинання кордону України. Кожен COVID-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор та QR-код», — зазначили у відомстві.