Українці завоювали ще два «золота» на Паралімпіаді в Токіо. Одне з них — зі світовим рекордом

Українські атлети Андрій Трусов та Максим Крипак завоювали по золотій медалі на Паралімпіаді в Токіо у плаванні.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті змагань.
Трусов здобув нагороду у плаванні на 50 метрів вільним стилем (клас S7). «Срібло» дісталося колумбійцю Карлосу Зарате, а «бронза» — іншому українцеві, Євгенію Богодайку.
Крипак переміг у змаганнях з плавання батерфляєм на 100 метрів (клас S10), встановивши новий світовий рекорд. Другим прийшов італієць Стефано Раймонді, третій — австралієць Кол Пірс. Крім того, бронзову нагороду у плаванні здобула Єлизавета Мерешко.
Раніше Трусов завоював золоту медаль у плаванні на 100 метрів, встановивши принагідно ще й світовий рекорд. До цього атлет здобув на цих змаганнях дві срібні медалі.
- Україна зберігає за собою пʼяте місце у медальному заліку Паралімпіади в Токіо. Команда завоювала 62 нагороди — 14 золотих, 30 срібних та 18 бронзових медалей.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.