Украинцы завоевали еще два «золота» на Паралимпиаде в Токио. Одно из них — с мировым рекордом

Украинские атлеты Андрей Трусов и Максим Крипак завоевали по золотой медали на Паралимпиаде в Токио в плавании.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований.

Трусов завоевал награду в плавании на 50 метров вольным стилем (класс S7). «Серебро» досталось колумбийцу Карлосу Зарате, а «бронза» — другом украинцу, Евгению Богодайко.

Крипак победил в соревнованиях по плаванию баттерфляем на 100 метров (класс S10), установив новый мировой рекорд. Вторым пришел итальянец Стефано Раймонди, третий — австралиец Кол Пирс. Кроме того, бронзовую награду в плавании завоевала Елизавета Мерешко.

Ранее Трусов завоевал золотую медаль в плавании на 100 метров, установив попутно еще и мировой рекорд. До этого атлету достались на этих соревнованиях две серебряные медали.