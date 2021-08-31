Украинцы завоевали еще два «золота» на Паралимпиаде в Токио. Одно из них — с мировым рекордом

Украинские атлеты Андрей Трусов и Максим Крипак завоевали по золотой медали на Паралимпиаде в Токио в плавании.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований.
Трусов завоевал награду в плавании на 50 метров вольным стилем (класс S7). «Серебро» досталось колумбийцу Карлосу Зарате, а «бронза» — другом украинцу, Евгению Богодайко.
Крипак победил в соревнованиях по плаванию баттерфляем на 100 метров (класс S10), установив новый мировой рекорд. Вторым пришел итальянец Стефано Раймонди, третий — австралиец Кол Пирс. Кроме того, бронзовую награду в плавании завоевала Елизавета Мерешко.
Ранее Трусов завоевал золотую медаль в плавании на 100 метров, установив попутно еще и мировой рекорд. До этого атлету достались на этих соревнованиях две серебряные медали.
- Украина сохраняет за собой пятое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Команда завоевала 62 награды — 14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых медалей.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7х7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.