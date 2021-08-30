Паралимпиада-2020: Украина за день получила 11 медалей, из которых две — золотые

Сборная Украины на Паралимпийских играх в Токио в очередной игровой день, 30 августа, выиграла 11 медалей.

Соответствующая информация содержится на официальном сайте Паралимпиады.

Украинская сборная в этот день пересекла границу в 50 медалей. Паралимпийцы завоевали уже в целом 54 медали.

Золото украинской сборной принесли Мария Литовченко (настольный теннис) и Андрей Трусов (плавание на 100 метров вольным стилем).

Серебряные медали получили Виктор Дидух (настольный теннис), Андрей Дорошенко (пулевая стрельба), Михаил Сербин (плавание на 200 метров комплексным стилем), Игорь Цветов (бег на 100 метров), Яна Лебедева (метание диска).

Также украинские спортсмены завоевали четыре бронзовые медали: мужская сборная в эстафете 4х100 метров в плавании, Ирина Щетник (пулевая стрельба), Роман Павлик (прыжки в длину) и Зоя Овсий (метание диска).

30 августа был шестой день Паралимпийских игр — это середина соревнований. Впереди еще столько же игровых дней. Сейчас Украина имеет 54 медали — 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых и занимает пятое место в медальном зачете.