Лідера одеської «Традиції і порядок» відправили під домашній арешт у справі про сутички з поліцією на «Марші рівності»

Приморський районний суд Одеси увечері 30 серпня обрав запобіжний захід голові одеського осередку організації «Традиція і порядок» Іллі Попкову і її членам, які були затримані 28 серпня після зіткнень з поліцією під час «Маршу рівності».

Про це повідомляють «Суспільне» і «Укрінформ».

Попкову і члену організації Владлену Бесарабу дали цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів.

Їм інкримінують групове умисне нанесення тілесного ушкодження правоохоронцям (ч. 4 ст. 345 КК) і хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 296 КК).

Ще девʼять осіб в рамках цієї справи отримали нічні домашні арешти. Серед них лідер «ТіП» Богдан Ходарковський.

Попков і члени організації своєї провини не визнають і вважають, що поліція перевищила свої повноваження.

Раніше поліція повідомляла, що до відповідальності притягнуть 61 людину. Більшість, в тому числі 12 неповнолітніх, понесуть адміністративну відповідальність (штрафи) за дрібне хуліганство. Батьки неповнолітніх учасників бійки також будуть притягнуті до відповідальності за статтею про невиконання обовʼязків з виховання.