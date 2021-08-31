Лідера одеської «Традиції і порядок» відправили під домашній арешт у справі про сутички з поліцією на «Марші рівності»

Приморський районний суд Одеси увечері 30 серпня обрав запобіжний захід голові одеського осередку організації «Традиція і порядок» Іллі Попкову і її членам, які були затримані 28 серпня після зіткнень з поліцією під час «Маршу рівності».
Про це повідомляють «Суспільне» і «Укрінформ».
Попкову і члену організації Владлену Бесарабу дали цілодобовий домашній арешт строком на 60 днів.
Їм інкримінують групове умисне нанесення тілесного ушкодження правоохоронцям (ч. 4 ст. 345 КК) і хуліганство, вчинене у складі групи із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 296 КК).
Ще девʼять осіб в рамках цієї справи отримали нічні домашні арешти. Серед них лідер «ТіП» Богдан Ходарковський.
Попков і члени організації своєї провини не визнають і вважають, що поліція перевищила свої повноваження.
Раніше поліція повідомляла, що до відповідальності притягнуть 61 людину. Більшість, в тому числі 12 неповнолітніх, понесуть адміністративну відповідальність (штрафи) за дрібне хуліганство. Батьки неповнолітніх учасників бійки також будуть притягнуті до відповідальності за статтею про невиконання обовʼязків з виховання.
- 28 серпня в Одесі відбулася хода представників ЛГБТ-спільноти. У той же час у будівлі Одеської міськради зібралися противники прайду, серед яких були представники організації «Традиція і порядок». Згодом між поліцією і противниками ходи відбулися сутички із застосуванням сльозогінного газу. Поліція на місці затримала 15 осіб.