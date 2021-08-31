Лидера одесской «Традиции и порядок» отправили под домашний арест по делу о стычках с полицией на «Марше равенства»

Приморский районный суд Одессы вечером 30 августа избрал меры пресечения главе одесской ячейки организации «Традиция и порядок» Ильи Попкову и ее членам, которые были задержаны 28 августа после столкновений с полицией во время «Марша равенства».
Об этом сообщают «Суспільне» и «Укринформ».
Попкову и члену организации Владлену Бесарабу дали круглосуточный домашний арест сроком на 60 дней.
Им инкриминируют групповое умышленное нанесение телесного повреждения правоохранителям (ч. 4 ст. 345 УК) и хулиганство, совершенное в составе группы с применением оружия (ч. 3 ст. 296 УК).
Еще девять человек в рамках этого дела получили ночные домашние аресты. Среди них лидер «ТиП» Богдан Ходарковский.
Попков и члены организации свою вину не признают и считают, что полиция превысила свои полномочия.
Ранее полиция сообщала, что к ответственности привлекут 61 человека. Большинство, в том числе 12 несовершеннолетних, понесут административную ответственность (штрафы) за мелкое хулиганство. Родители несовершеннолетних участников драки также будут привлечены к ответственности по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию.
- 28 августа в Одессе состоялось шествие представителей ЛГБТ-сообщества. В то же время у здания Одесского горсовета собрались противники прайда, среди которых были представители организации «Традиция и порядок». Впоследствии между полицией и противниками шествия произошли стычки с применением слезоточивого газа. Полиция на месте задержала 15 человек.