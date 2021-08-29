В Одесі за сутички з правоохоронцями покарають понад 60 людей, 12 з них — підлітки

В Одесі за напад на правоохоронців після «Маршу рівності» притягують до відповідальності 61 людину, понад 10 із них — неповнолітні.

Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції № 1.

Як зазначається, інцидент стався у суботу, 28 серпня, ввечері після акції. Група молодиків напала на правоохоронців, застосувавши сльозогінний газ.

Унаслідок нападу майже 30 поліцейських та гвардійців отримали тілесні ушкодження.

Наразі затримані 15 осіб віком від 18 до 25 років, вирішується питання про оголошення їм підозр та обрання запобіжного заходу. Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України

Окрім цього, щодо ще 46 осіб, серед яких 12 неповнолітніх, склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Батьків підлітків притягнули до відповідальності за невиконання обов’язків з виховання дітей (ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).