Офіційний сайт України тепер доступний китайською мовою

Офіційний сайт України Ukraine Now став доступний китайською мовою.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Сьогодні ми запустили шосту мовну версію офіційного сайту України, китайську: https://ukraine.ua/zh/. Китайською в світі говорять понад 1,5 мільярда людей, це одна з офіційних мов ООН. Просування позитивного іміджу України в світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики», — написав він у Twitter.
МЗС повідомляє, що у створенні китайської версії сайту брали участь студенти і викладачі Київського університету ім. Шевченка, дипломати посольства України в Китаї, а також носії мови.
Раніше Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами.
- Сайт України, який розміщений на домені Ukraine.ua, це цифровий портал-візитка країни для іноземної аудиторії. На ньому можна знайти інформацію про туризм, кухню, індустрію, інвестиційні можливості, освіту, тощо. Сайт був запущений в січні 2021 року. Його основна мета — сформувати за кордоном позитивний імідж країни.