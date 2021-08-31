Официальный сайт Украины теперь доступен на китайском языке

Официальный сайт Украины Ukraine Now стал доступен на китайском языке.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня мы запустили шестую языковую версию официального сайта Украины, китайскую: https://ukraine.ua/zh/. На китайском в мире говорят более 1,5 миллиарда человек, это один из официальных языков ООН. Продвижение положительного имиджа Украины в мире - приоритет Стратегии внешней политики», — написал он в Twitter.
МИД сообщает, что в создании китайской версии сайта участвовали студенты и преподаватели Киевского университет им. Шевченко, дипломаты посольства Украины в Китае, а также носители языка.
Ранее Ukraine Now был доступен на английском, немецком, французском, испанском и арабском языках.
- Сайт Украины, который размещен на домене Ukraine.ua, это цифровой портал-визитка страны для иностранной аудитории. На нем можно найти информацию о туризме, кухне, индустрии, инвестиционных возможностях, образовании и так далее. Сайт был запущен в январе 2021 года. Его основная цель — сформировать за рубежом позитивный имидж страны.