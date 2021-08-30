З Афганістану втекла журналістка, яка у прямому етері взяла інтервʼю у таліба

З Афганістану виїхала журналістка Бехішта Арганда, яка взяла інтервʼю у таліба у прямому етері. З міркувань безпеки вона разом із родиною евакуювалась до столиці Катару міста Доха.

Про це повідомляє The New York Times.

Жінка виїхала разом із батьками і чотирма братами і сестрами. Інтервʼю у таліба 24-річна Арганда взяла майже відразу після того, як вони захопили владу. Після цієї розмови вона сподівалась, що таліби дотримаються своїх обіцянок і будуть більш демократичними щодо жінок.

«Я покинула країну, тому що, як і мільйони людей, боюся «Талібану», — зізналася вона CNN Business.