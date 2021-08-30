З Афганістану втекла журналістка, яка у прямому етері взяла інтервʼю у таліба

З Афганістану виїхала журналістка Бехішта Арганда, яка взяла інтервʼю у таліба у прямому етері. З міркувань безпеки вона разом із родиною евакуювалась до столиці Катару міста Доха.
Про це повідомляє The New York Times.
Жінка виїхала разом із батьками і чотирма братами і сестрами. Інтервʼю у таліба 24-річна Арганда взяла майже відразу після того, як вони захопили владу. Після цієї розмови вона сподівалась, що таліби дотримаються своїх обіцянок і будуть більш демократичними щодо жінок.
«Я покинула країну, тому що, як і мільйони людей, боюся «Талібану», — зізналася вона CNN Business.
«Талібан» захопив владу 15 серпня, а 17 вона вже записувала інтервʼю. Гостем студії був Мавлаві Абдулхак Хемад, один з керівників медіа-групи талібів. Продюсери порадили їй спробувати отримати інформацію, не викликаючи заперечень або невдоволення у гостя. Але, опинившись в ефірі, вона все одно спитала його про повідомлення про те, що таліби обшукують домівки місцевих жителів.
«Я хотіла показати талібам, що ми хочемо працювати. Ми хочемо бути в ЗМІ. Це наше право в суспільстві», — наголошувала Арганда.
Незабаром після цього вона і її сімʼя втекли, побоюючись за свою безпеку у Кабулі. Журналістка зараз живе в будинку без телебачення і інтернету. Вона не знає, як довго вона там пробуде, не знає, куди піде далі, але мріє коли-небудь повернутися додому і допомагати жінкам.
- Таліби казали, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок: бойовики насмерть забили багатодітну матір за відмову готувати їжу на групу з 15 бойовиків, і застрелили жінку через відсутність паранджі.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як з ними спілкуватись. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою поки для них не створять належну систему безпеки.