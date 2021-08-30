Из Афганистана убежала журналистка, которая в прямом эфире взяла интервью у талиба

Из Афганистана выехала журналистка Бехишта Арганда, которая взяла интервью у талиба в прямом эфире. Из соображений безопасности она вместе с семьей эвакуировалась в столицу Катара город Доха.

Об этом сообщает The New York Times.

Женщина выехала вместе с родителями и четырьмя братьями и сестрами. Интервью у талиба 24-летняя Арганда взяла почти сразу после того, как они захватили власть. После этого разговора она надеялась, что талибы будут придерживаться своих обещаний и будут более демократичными в отношении женщин.

«Я покинула страну, потому что, как и миллионы людей, боюсь «Талибана», — призналась она CNN Business.