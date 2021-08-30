Из Афганистана убежала журналистка, которая в прямом эфире взяла интервью у талиба

Из Афганистана выехала журналистка Бехишта Арганда, которая взяла интервью у талиба в прямом эфире. Из соображений безопасности она вместе с семьей эвакуировалась в столицу Катара город Доха.
Об этом сообщает The New York Times.
Женщина выехала вместе с родителями и четырьмя братьями и сестрами. Интервью у талиба 24-летняя Арганда взяла почти сразу после того, как они захватили власть. После этого разговора она надеялась, что талибы будут придерживаться своих обещаний и будут более демократичными в отношении женщин.
«Я покинула страну, потому что, как и миллионы людей, боюсь «Талибана», — призналась она CNN Business.
«Талибан» захватил власть 15 августа, а 17 она уже записывала интервью. Гостем студии был Мавлави Абдулхак Хемад, один из руководителей медиа-группы талибов. Продюсеры посоветовали ей попробовать получить информацию, не вызывая возражений или недовольства у гостя. Но, оказавшись в эфире, она все равно спросила его о сообщениях о том, что талибы обыскивают дома местных жителей.
«Я хотела показать талибам, что мы хотим работать. Мы хотим быть в СМИ. Это наше право в обществе», — отмечала Арганда.
Вскоре после этого она и ее семья бежали, опасаясь за свою безопасность в Кабуле. Журналистка сейчас живет в доме без телевидения и интернета. Она не знает, как долго она там пробудет, не знает, куда пойдет дальше, но мечтает когда-нибудь вернуться домой и помогать женщинам.
- Талибы говорили, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин: боевики насмерть забили многодетную мать за отказ готовить еду на группу из 15 боевиков, и застрелили женщину из-за отсутствия паранджи.
- Сейчас в Афганистане женщинам посоветовали не выходить из дома «из соображений безопасности», ведь талибы не знают, как с ними общаться. Обещают, что эта рекомендация является временной пока для них не создадут надлежащую систему безопасности.