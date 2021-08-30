У Білорусі закрили справу проти PandaDoc, яка допомагала екссиловикам. Керівники компанії начебто відшкодували збитки

У Білорусі закрили кримінальну справу про «шахрайство в особливо великому розмірі» стосовно керівників IT-компанії PandaDoc, що допомагала силовикам, які звільнялися з правоохоронних органів.
Про це повідомляється на Telegram-каналі Генпрокуратури Білорусі.
Як зазначається, фігуранти справи — проєктний менеджер Віктор Кувшинов і директор Дмитро Рабцевич — нібито подали до територіальної інспекції Міністерства податків та зборів «необґрунтовану заяву про повернення різниці між сумою податкових відрахувань і загальною сумою ПДВ, обчисленої з реалізації товарів». Завдяки цьому обвинувачені отримали понад 38 тис. рублів.
За даними Генпрокуратури Білорусі, обвинувачені «визнали свою провину в повному обсязі й дали свідчення про обставини злочину».
Окрім цього, вони відшкодували завдані збитки і виплатили компенсацію в розмірі понад 77 тисяч білоруських рублів (понад 821 тисяча гривень).
- 2 вересня 2020 року в Мінську в офісі PandaDoc пройшли обшуки. Чотирьох топменеджерів компанії заарештували. Фігурантів справи звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі при поверненні податку на додану вартість. У PandaDoc це називали політичними репресіями за активну позицію працівників у підтримці протестів проти Олександра Лукашенка та помстою за ініціативу засновника компанії.
- Після цього IT-компанія вирішила відкрити офіс в Україні.