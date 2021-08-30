В Беларуси закрыли дело против PandaDoc, которая помогала экс-силовикам. Руководители компании якобы возместили убытки

В Беларуси закрыли уголовное дело о «мошенничестве в особо крупном размере» в отношении руководителей IT-компании PandaDoc, помогавшей силовикам, которые увольнялись из правоохранительных органов.

Об этом сообщается на Telegram-канале Генпрокуратуры Беларуси.

Как отмечается, фигуранты дела — проектный менеджер Виктор Кувшинов и директор Дмитрий Рабцевич — якобы подали в территориальную инспекцию Министерства налогов и сборов «необоснованное заявление о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации товаров». Благодаря этому обвиняемые получили более 38 тыс. рублей.