Reuters: Міністри внутрішніх справ Євросоюзу проведуть екстрену зустріч через ситуацію в Афганістані

Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу у вівторок, 31 серпня, зберуться на екстрене засідання у Брюсселі через ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом заяви, яке цитує агентство, ЄС хоче запобігти неконтрольованій міграції з Афганістану після захоплення влади в країні талібами.