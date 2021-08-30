Українець Трусов здобув золоту медаль та встановив новий світовий рекорд на Паралімпійських іграх у Токіо

Українець Андрій Трусов виборов золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині (клас S7) на Паралімпійських іграх, що тривають у Токіо.

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.

Зазначимо, Трусов, показавши результат 1:08.14, побив світовий рекорд, який належав іншому українцю — Богдану Гриненку (1:08.92).

На другому місці аргентинець Фернандо Карломаньйо (1:08.83) і на третьому — Марк Маляр із Ізраїлю (1:10.08).

Окрім цього, п’ятим фінішував ще один українець — Євгеній Богодайко (1:11.57).

Загалом в України вже 48 медалей — 12 золотих, 24 срібні та 12 бронзових.