Українські тенісисти на Паралімпіаді завоювали золото і срібло. Ще дві медалі принесли стрільці

На Паралімпіаді в Токіо українські спортсмени Марина Литовченко і Віктор Дідух завоювали золоту і срібну медалі у змаганні з настільного тенісу.
Литовченко в трьох сетах (за 15 хвилин) перемогла представницю Росії Маляк Алієву з рахунками 11:6, 11:4 і 11:3, а Дідух отримав срібло поступившись у чотирьох сетах китайцеві Чжао Шуаю з рахунками 15:17, 7:11, 11: 6 і 10:12.
Ще дві медалі завойовані стрільцями — Ірина Щетнік стала бронзовим призером у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів, а Андрій Дорошенко отримав срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки стоячи на 10 метрів.
- Україна в медальному заліку зараз на пʼятому місці (перше у Китаю). В активі збірної України 47 медалей — 11 золотих, 24 срібних і 12 бронзових.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.