Українські тенісисти на Паралімпіаді завоювали золото і срібло. Ще дві медалі принесли стрільці

На Паралімпіаді в Токіо українські спортсмени Марина Литовченко і Віктор Дідух завоювали золоту і срібну медалі у змаганні з настільного тенісу.

Литовченко в трьох сетах (за 15 хвилин) перемогла представницю Росії Маляк Алієву з рахунками 11:6, 11:4 і 11:3, а Дідух отримав срібло поступившись у чотирьох сетах китайцеві Чжао Шуаю з рахунками 15:17, 7:11, 11: 6 і 10:12.

Ще дві медалі завойовані стрільцями — Ірина Щетнік стала бронзовим призером у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів, а Андрій Дорошенко отримав срібну медаль у стрільбі з пневматичної гвинтівки стоячи на 10 метрів.