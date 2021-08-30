Украинские теннисисты на Паралимпиаде завоевали золото и серебро. Еще две медали принесли стрелки

На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Марина Литовченко и Виктор Дидух завоевали золотую и серебряную медали в соревновании по настольному теннису.

Литовченко в трех сетах (за 15 минут) победила представительницу России Маляк Алиеву со счетами 11:6, 11:4 и 11:3, а Дидух получил серебро уступив в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю со счетами 15:17, 7:11, 11:6 и 10:12.

Еще две медали завоеваны стрелками — Ирина Щетник стала бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров, а Андрей Дорошенко получил серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки стоя на 10 метров.