Украинец Трусов получил золотую медаль и установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио

Украинец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине (класс S7) на Паралимпийских играх, которые проходят в Токио.
Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.
Отметим, Трусов, показав результат 1:08.14, побил мировой рекорд, который принадлежал другому украинцу — Богдану Гриненко (1:08.92).
На втором месте аргентинец Фернандо Карломаньйо (1:08.83) и на третьем — Марк Маляр из Израиля (1:10.08).
Кроме этого, пятым финишировал еще один украинец — Евгений Богодайко (1:11.57).
Всего у Украины уже 48 медалей — 12 золотых, 24 серебряные и 12 бронзовых.
- 30 августа украинские спортсмены Марина Литовченко и Виктор Дидух завоевали золотую и серебряную медали в соревновании по настольному теннису. Бронзу и серебро принесли еще и стрелки Ирина Щетник (стрельба из пневматической винтовки на 10 метров) и Андрей Дорошенко (стрельба из пневматической винтовки стоя на 10 метров) соответственно.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах нет из-за пандемии коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7х7. Сборную Украины на Паралимпиаде представляют 143 спортсмена, которые соревнуются в 15 видах спорта.