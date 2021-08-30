Украинец Трусов получил золотую медаль и установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио

Украинец Андрей Трусов завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине (класс S7) на Паралимпийских играх, которые проходят в Токио.

Об этом сообщается на странице Паралимпиады в Twitter.

Отметим, Трусов, показав результат 1:08.14, побил мировой рекорд, который принадлежал другому украинцу — Богдану Гриненко (1:08.92).

На втором месте аргентинец Фернандо Карломаньйо (1:08.83) и на третьем — Марк Маляр из Израиля (1:10.08).

Кроме этого, пятым финишировал еще один украинец — Евгений Богодайко (1:11.57).

Всего у Украины уже 48 медалей — 12 золотых, 24 серебряные и 12 бронзовых.