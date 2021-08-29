Бойовики на Донбасі поранили ще одного українського військового

Як зазначається, обстріл стався близько 14:00.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

У неділю, 29 серпня, бойовики вдруге обстріляли позиції українських військових на Донбасі та поранили ще одного бійця .

Постраждалого після надання медичної допомоги доправили до лікувального закладу. Наразі стан здоровʼя військового задовільний.

Окремо в ОТУ заявили, що про дії проросійських найманців повідомили представників ОБСЄ — через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.