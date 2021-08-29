На Донбасі бойовики поранили українського військового. Він у важкому стані

Уранці 29 серпня унаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

Пораненому надали медичну допомогу й евакуювали вертольотом до лікарні. Стан його здоровʼя оцінюють як важкий.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Нагадаємо, минулої доби, 28 серпня, бойовики 18 разів порушували режим тиші, зокрема постраждали цивільні обʼєкти в Авдіївці та приватна територія у Травневому. Тоді шестеро військових отримали поранення, ще четверо — бойові травми.