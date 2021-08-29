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На Донбасі бойовики поранили українського військового. Він у важкому стані

Автор:
Софія Телішевська
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Уранці 29 серпня унаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі один український військовий дістав поранення.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ».

Пораненому надали медичну допомогу й евакуювали вертольотом до лікарні. Стан його здоровʼя оцінюють як важкий.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

Нагадаємо, минулої доби, 28 серпня, бойовики 18 разів порушували режим тиші, зокрема постраждали цивільні обʼєкти в Авдіївці та приватна територія у Травневому. Тоді шестеро військових отримали поранення, ще четверо — бойові травми.

  • Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
  • Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.
  • За даними української делегації у Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували понад дві тисячі обстрілів, загинули більш ніж 50 військових, майже 200 отримали поранення.