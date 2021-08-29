На Донбассе боевики ранили украинского военного. Он в тяжелом состоянии

Утром 29 августа в результате обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».
Раненому оказали медицинскую помощь и эвакуировали вертолетом в больницу. Состояние его здоровья оценивают как тяжелое.
Украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.
Напомним, за минувшие сутки, 28 августа, боевики 18 раз нарушали режим тишины, в частности пострадали гражданские объекты в Авдеевке и частная территория в Травневом. Тогда шестеро военных получили ранения, еще четверо — боевые травмы.
- Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года — после оккупации Россией Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
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