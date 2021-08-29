Боевики на Донбассе ранили еще одного украинского военного

В воскресенье, 29 августа, боевики во второй раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе и ранили еще одного бойца.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».
Как отмечается, обстрел произошел около 14:00.
Пострадавшего после оказания медицинской помощи доставили в лечебное учреждение. Сейчас состояние здоровья военного удовлетворительное.
Отдельно в ОТГ заявили, что о действиях пророссийских наемников сообщили представителям ОБСЕ — через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- За прошлые сутки, 28 августа, боевики 18 раз нарушали режим тишины, пострадали гражданские объекты в Авдеевке и частная территория в Травневом. Тогда шестеро военных получили ранения, еще четверо — боевые травмы.
- Утром в воскресенье боевики ранили еще одного украинского военного. Состояние его здоровья оценивается как тяжелое.