Боевики на Донбассе ранили еще одного украинского военного

Как отмечается, обстрел произошел около 14:00.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».

В воскресенье, 29 августа, боевики во второй раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе и ранили еще одного бойца .

Пострадавшего после оказания медицинской помощи доставили в лечебное учреждение. Сейчас состояние здоровья военного удовлетворительное.

Отдельно в ОТГ заявили, что о действиях пророссийских наемников сообщили представителям ОБСЕ — через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.