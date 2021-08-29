Поблизу Запоріжжя зійшов з рейок вантажний потяг. Це вже другий випадок за тиждень

Під станцією «Запоріжжя-2» зійшли з колії чотири вантажні вагони, через що кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1.

Про це інформує пресслужба «Укрзалізниці».

До двох годин очікується затримка таких рейсів:

№ 72 Київ — Запоріжжя;

№ 142 Маріуполь — Одеса;

№ 120 Запоріжжя — Львів;

№ 119 Львів — Запоріжжя;

№ 116 Київ — Бердянськ.

«Перепрошуємо за незручності та просимо пасажирів уважно стежити за оновленнями інформації», — зазначають у компанії.

Це уже друга аварія на колії за тиждень. 26 серпня на Львівській залізниці зійшов з колії потяг Клепарів — Батьово, через що низка рейсів затрималася. Вантажний потяг перевозив щебінь та залізну руду.