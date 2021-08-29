Под Запорожьем сошел с рельсов грузовой поезд. Это уже второй случай за неделю

Под станцией «Запорожье-2» сошли с рельсов четыре грузовых вагона, из-за чего несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
До двух часов ожидается задержка таких рейсов:
- № 72 Киев — Запорожье;
- № 142 Мариуполь — Одесса;
- № 120 Запорожье — Львов;
- № 119 Львов — Запорожье;
- № 116 Киев — Бердянск.
«Приносим извинения за неудобства и просим пассажиров внимательно следить за обновлениями информации», — отмечают в компании.
Это уже вторая авария на путях за неделю. 26 августа на Львовской железной дороге сошел с рельсов поезд Клепаров — Батьево, из-за чего ряд рейсов задержали. Грузовой поезд перевозил щебень и железную руду.
- В начале августа Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров временно возложить обязанности председателя правления компании «Укрзалізниця» на министра инфраструктуры Александра Кубракова. Впоследствии правительство назначило исполняющим обязанности главы правления компании «Укрзалізниця» Александра Камышина.