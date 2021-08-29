Под Запорожьем сошел с рельсов грузовой поезд. Это уже второй случай за неделю

Под станцией «Запорожье-2» сошли с рельсов четыре грузовых вагона, из-за чего несколько пассажирских рейсов будут курсировать измененным маршрутом через Запорожье-Левое — Вольнянск — Запорожье-1.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

До двух часов ожидается задержка таких рейсов:

№ 72 Киев — Запорожье;

№ 142 Мариуполь — Одесса;

№ 120 Запорожье — Львов;

№ 119 Львов — Запорожье;

№ 116 Киев — Бердянск.

«Приносим извинения за неудобства и просим пассажиров внимательно следить за обновлениями информации», — отмечают в компании.

Это уже вторая авария на путях за неделю. 26 августа на Львовской железной дороге сошел с рельсов поезд Клепаров — Батьево, из-за чего ряд рейсов задержали. Грузовой поезд перевозил щебень и железную руду.