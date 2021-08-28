Стало відомо імʼя військового, який загинув напередодні на Донбасі від кулі снайпера бойовиків

Напередодні на Донбасі від кулі снайпера загинув військовослужбовець 74-го окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

Про це в Facebook повідомляє Запорізький обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки.

Вискребець захищав Україну з 2015 року — спочатку був мобілізований, а у 2016 році уклав перший контракт. Проходив службу у 26 артилерійській бригаді, в 55-й окремій артилерійській бригаді. Останній контракт — 74 ОРБ.

У бійця залишилася дружина і двоє дітей. Прощання з військовослужбовцем відбудеться в понеділок, 30 серпня, о 10:30 на площі Героїв у Запоріжжі.