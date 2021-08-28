Стало известно имя военного, погибшего накануне на Донбассе от пули снайпера боевиков

Накануне на Донбассе от пули снайпера погиб военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец.
Об этом в Facebook сообщает Запорожский областной терцентр комплектования и социальной поддержки.
Выскребец защищал Украину с 2015 года – сначала был мобилизован, а в 2016 году заключил первый контракт. Проходил службу в 26 артиллерийской бригаде, в 55 ОАБр. Последний контракт – 74 ОРБ.
У бойца осталась жена и двое детей. Прощание с военнослужащим состоится в понедельник, 30 августа, в 10:30 на площади Героев в Запорожье.
- 27 августа сообщалось, что в районе Новомихайловки (Донецкая область) в зоне боевых действий погиб украинский военнослужащий.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» и российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. Только за август от вражеского огня погибли уже 7 воинов. За этот год общие потери ВСУ на Донбассе составили 58 бойцов.