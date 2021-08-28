Суд заарештував чоловіка, який намагався підпалити офіс омбудсмена Денісової та будівлю Верховного суду

Печерський райсуд Києва заарештував на два місяці 51-річного Костянтина Мельника, який намагався підпалити двері офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини та будівлі Верховного суду.

Про це пише видання «Ґрати».

Суд призначив підозрюваному в умисному пошкодженні майна альтернативний запобіжний захід у вигляді застави 95 тисяч гривень. У прокуратурі уточнили мотив підпалу — невдоволення тим, як держоргани розглядають його особисте питання.

26 серпня в центрі столиці, на вулиці Інститутській, невідомий чоловік кинув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової. Також чоловік намагався підпалити вхід до будівлі Верховного суду.

«На щастя, ніхто зі співробітників і відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримали. При ньому виявили інші вибухові речовини», — написала згодом сама Денісова.