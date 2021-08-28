Суд арестовал мужчину, который пытался поджечь офис омбудсмена Денисовой и здание Верховного суда

Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца 51-летнего Константина Мельника, который пытался поджечь двери офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека и здания Верховного суда.

Об этом пишет издание «Ґрати».

Суд назначил подозреваемому в умышленном повреждении имущества альтернативную меру пресечения в виде залога 95 тысяч гривен. В прокуратуре уточнили мотив поджога — недовольство тем, как госорганы рассматривают его личный вопрос.

26 августа в центре столицы, на улице Институтской, неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Также мужчина пытался поджечь вход в здание Верховного суда.

«К счастью, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружили другие взрывчатые вещества », — написала впоследствии сама Денисова.