В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Денисовой

В центре столицы, на улице Институтской неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Полицейские задержали нападавшего, сообщает издание «Ґрати».

Полиция выясняет детали инцидента и проводит следственные действия на месте происшествия. Правоохранители обещают впоследствии сообщить детали события.

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал в Facebook короткое видео, где Денисова выходит на улицу и видит последствия нападения.

«К счастью, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружили другие взрывчатые вещества », — написала впоследствии сама Денисова.

Она выразила благодарность правоохранителям за оперативное реагирование на это нападение.