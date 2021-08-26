В Киеве неизвестный бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Денисовой

В центре столицы, на улице Институтской неизвестный мужчина бросил коктейль Молотова в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
Полицейские задержали нападавшего, сообщает издание «Ґрати».
Полиция выясняет детали инцидента и проводит следственные действия на месте происшествия. Правоохранители обещают впоследствии сообщить детали события.
Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал в Facebook короткое видео, где Денисова выходит на улицу и видит последствия нападения.
«К счастью, никто из сотрудников и посетителей не пострадал. Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружили другие взрывчатые вещества », — написала впоследствии сама Денисова.
Она выразила благодарность правоохранителям за оперативное реагирование на это нападение.
- 15 марта 2018 года Верховная Рада назначила народного депутата из фракции «Народный фронт» Людмилу Денисову уполномоченной по правам человека.