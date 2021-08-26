У Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс омбудсмена Денісової

У центрі столиці, на вулиці Інститутській невідомий чоловік кинув коктейль Молотова в офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Поліцейські затримали нападника, повідомляє видання «Ґрати».

Поліція наразі зʼясовує деталі інциденту та проводить слідчі дії на місці події. Правоохоронці обіцяють згодом повідомити деталі події.

Фотокореспондент Ян Доброносов опублікував у Facebook коротке відео, де Денісова виходить на вулицю та бачить наслідки нападу.

«На щастя, ніхто з працівників і відвідувачів не постраждав. Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини», — написала згодом сама Денісова.

Вона висловила вдячність правоохоронцям за оперативне реагування на цей напад.