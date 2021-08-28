Прокуратура передала до суду справу банку «Аркада». Судитимуть пʼятьох осіб

Печерська окружна прокуратура передала до суду справу про шахрайство у збанкрутілому банку «Аркада».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Правоохоронці підозрюють ексголову правління банку Костянтина Паливоду, його заступників і головного бухгалтера в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, Паливода спільно з іншими підозрюваними та із залученням підконтрольних юридичних осіб організував схему розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва.

Посадовці банку реалізували дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі квартир становила від 169,75 до 190,55 гривні. Це підтверджується договорами інвестування будівництва, укладеними між банком і довірителями — юридичними особами, які виявилися пов’язаними з банком, що заборонено законом про банки і банківську діяльність.

Довірителі не виконали умов акційних програм, а посадовці банку всупереч закону про фінансово-кредитні механізми вирішили розірвати договори інвестування та повернути довірителям кошти. Банк безпідставно повернув довірителям 22 мільйони гривень, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.