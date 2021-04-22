Поліція завершила слідство у справі про розкрадання 72 млн гривень у банку «Аркада»

Поліція завершила розслідування стосовно ексголови правління банку «Аркада» Костянтина Паливоди та 8 інших осіб за фактом розкрадання 72 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Розслідування встановило, що підозрюваний разом зі спільниками розробив та реалізував схему розкрадання коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика», управителем яких є банк.
Через видачу кредитів та подальші операції з використанням компаній, які не пов’язані з «Аркадою» та підконтрольні безпосередньо підозрюваному, з фондів фінансування будівництва вивели 50 млн грн. За аналогічною схемою під виглядом кредитування товариства під заставу неіснуючого майна із активів банку вивели ще 22 млн грн.
Слідство завершене, а підозрюваним та їхнім захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.
- У серпні 2020 року Національний банк визнав банк «Аркада» неплатоспроможним. У фінустанові наголосили, що понад 90% вкладників «Аркади» (понад 5 тисяч осіб) отримають вклади в повному обсязі. У лютому у Фонді гарантування вкладів фізосіб повідомили, що вже виплатили вкладникам банку понад 184 мільйони гривень.
- Нацполіція розслідує кримінальне провадження щодо фінансових махінацій банку «Аркада» — через фонд фінустанови було зібрано 9 мільярдів гривень.
- У вересні суд обрав ексголові правління «Аркади» Костянтину Паливоді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави у 21 мільйон гривень. Згодом прокуратура оголосила підозру ще трьом особам у сприянні директору банку.