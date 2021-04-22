Полиция завершила следствие по делу о хищении 72 млн гривен в банке «Аркада»

Полиция завершила расследование в отношении экс-главы правления банка «Аркада» Константина Паливоды и 8 других лиц по факту хищения 72 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Расследование установило, что подозреваемый вместе с сообщниками разработал и реализовал схему хищения средств из фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является банк.

Через выдачу кредитов и дальнейшие операции с компаниями, которые не связаны с «Аркада» и подконтрольны лично подозреваемому, из фондов финансирования строительства вывели 50 млн грн. По аналогичной схеме под видом кредитования компании под залог несуществующего имущества из банка вывели еще 22 млн грн.

Следствие завершено, а подозреваемым и их защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.