Прокуратура передала в суд дело банка «Аркада». Будут судить пятерых человек

Печерская окружная прокуратура передала в суд дело о мошенничестве в обанкротившемся банке «Аркада».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Правоохранители подозревают экс-главу правления банка Константина Паливоду, его заместителей и главного бухгалтера в растрате чужого имущества в особо крупных размерах. По данным следствия, Паливода совместно с другими подозреваемыми и с привлечением подконтрольных юридических лиц организовали схему растраты средств фонда финансирования строительства.

Чиновники банка создали две программы лояльности с привлечением средств фонда финансирования строительства. По условиям акции стоимость квадратного метра площади кватиры составляла от 169,75 до 190,55 гривны. Это подтверждается договорами инвестирования строительства, заключенными между банком и доверителями — юридическими лицами, которые оказались связанными с банком, что запрещено законом о банках и банковской деятельности.

Доверители не выполнили условий акционных программ, а должностные лица банка вопреки закону о финансово-кредитных механизмах решили расторгнуть договоры инвестирования и вернуть доверителю средства. Банк безосновательно вернул доверителям 22 миллиона гривен, что более чем в 100 раз превышало сумму инвестированных средств.