Приватна авіакомпанія порушила домовленості: Кулеба розповів деталі про «викрадення» літака в Афганістані

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба роз’яснив інцидент із нібито викраденням українського літака в Афганістані. Він повідомив, що приватна авіакомпанія порушила домовленості.

Про це Кулеба розповів в ефірі каналу «Україна 24».

«Літаку кажуть: о шостій ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте і вилітаєте. Але ніч, літак раптом виходить на «руління» і вилітає без наших громадян. Ми буквально розвернули один літак в повітрі через те, що на його борту не було громадян України», — заявив він.

Кулеба повідомив, що представники приватної авіакомпанії порушили домовленості та забрали на борт десяток своїх родичів і членів їхніх родин.

«Ми їх розвернули на півдорозі до України, сказали, що без громадян України ми вас не приймемо», — додав міністр.